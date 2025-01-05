أخبار الأقصر.. المحافظ يتابع إصلاح خط طرد صرف صحي بنجع الحمرية بالحبيل.. و انطلاق فعاليات مهرجان الهجن

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأحداث المهمة بمحافظة الأقصر خلال الساعات القليلة الماضية وكان أبرزها ..



محافظ الأقصر يتابع إصلاح خط طرد صرف صحي بنجع الحمرية بالحبيل



طمأن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، المواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلي المنازل في أسرع وقت.



وقام المحافظ بالانتقال إلي موقع اصلاح خط طرد صرف صحي ٧٠٠ مم بنجع الحمزية بالحبيل ، للوقوف علي حل الأزمة.



جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن حدوث كسر في خط طرد صرف صحي ٧٠٠ مم بنجع الحمزية بالحبيل والناتج عن أعمال الدفع النفقي.





تطوير 1500 قرية.. الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في إسنا



عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إسنا.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس ضاحى عبده مدير التخطيط بالمركز ومسئولى كلا من شركة المياه والصرف الصحي، و شركة الغاز، و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و شركة الاتصالات، و شركة الكهرباء، ومسئول جهاز التعمير للمشروعات.

ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ والمعوقات التى تخص جميع المرافق ومحاولة ايجاد حلول لها، وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المركز، مسئولى جهاز التعمير بالتنسيق مع مسئول دار الهندسة للاسراع فى إنهاء الملاحظات والعمل على تسليم مركز شباب النمسا حتى يتم الانتهاء من تسليم جميع مراكز الشباب على مستوى مركز إسنا





الأقصر.. انطلاق بطولة سباق الهجن بإسنا



شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، انطلاق بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا، والذي ينظمه الاتحاد المصرى لرياضة سباق الهجن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والاتحاد الوطني للقبائل المصرية والعربية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

شارك في البطولة التنشيطية لسباقات الهجن، 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، كما شاركت 9 محافظات وهي الأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، و حضر السباق عدد من الشخصيات من المهتمين بالتراث من الدول العربية.