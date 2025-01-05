وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل لم تتقيد باتفاق وقف النار

كشف عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، أخر تطورات الأوضاع في لبنان ووقف اطلاق النار مع اسرائيل.



أضاف وزير خارجية لبنان الأسبق، في مداخلة هاتفية عبر قناة تن، مساء اليوم الأحد، أن منذ اليوم الأول وإسرائيل لم تتقيد باتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان بل توسعت خلال الفترة الأخيرة.

تابع عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، أن اسرائيل نفذت 800 خرق لوقف اطلاق النار في لبنان ولم تتلتزم تماما بأي شيء، متوقعا تقدم اسرائيل بعد 60 يوما في لبنان وتنفيذ حزام أمني في لبنان.

أشار عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، إلى أن اسرائيل تتمدى في عدوانها كل يوم أكثر من اليوم الذي كان قبله، وتعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجوارها.