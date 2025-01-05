محافظ كفرالشيخ يفتتح سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بمطوبس| صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بنادي المعلمين بمركز مطوبس، والمقام بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفرالشيخ.

يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وحضر الافتتاح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، سوق "اليوم الواحد" بمشاركة 34 عارضًا لتوفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، كالزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المُسلى النباتي، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، والملابس الجاهزة والمفروشات، والأدوات المنزلية، وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 35%؜ تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأجرى محافظ كفرالشيخ، جولة تفقدية داخل السوق استمع خلالها إلى ملاحظات المواطنين بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، وتبادل الحديث معهم حول احتياجاتهم من المنتجات المختلفة، واطّلع على تقييمهم لجودة السلع المتاحة وأسعارها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن السوق تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 35% على المواد الغذائية والاستهلاكية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.