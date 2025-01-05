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رئيس التحرير
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محافظات

"بتتغير بيكم".. محافظ الغربية: حل شكاوى المواطنين في مقدمة أولوياتنا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشكل فوري لشكاوى المواطنين التي وردت عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية وكذلك من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، حيث المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وتعد جزءاً من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن استجابة الدولة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين. 

وقال: “هدفنا هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطن، فنحن هنا لخدمتكم”. 

وأضاف: “الشكاوى التي نتلقاها عبر القنوات الرسمية هي أولوية لنا، ويتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية”.

وأوضح أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهود المحافظة لدعم الشفافية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. 

وأكد أن رؤية “الغربية بتتغير بيكم” التي تبنتها المحافظة أصبحت عنوانًا لمرحلة جديدة من العمل الميداني المتميز، حيث يتم الاستماع مباشرةً لمطالب المواطنين والاستجابة لها بشكل سريع وفعال.

وأشار الجندي إلى أن هذه المبادرة تُعزز من دور المواطن كشريك أساسي في عملية التنمية والتغيير. 

وقال: “النجاح الحقيقي يكمن في الوصول للمواطن وحل مشكلاته على أرض الواقع. المواطن شريك أساسي في عملية التنمية والتغيير، ونحن هنا لنكون في خدمتهم وتلبية احتياجاتهم”. 

وأضاف: “نحن نحرص على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ونعمل جاهدين على الاستجابة لكافة الشكاوى والمطالب التي تصلنا”.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مشددًا على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري. 

وأكد أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

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