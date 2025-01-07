باحث سياسي: نتنياهو ليست لديه رغبة لوقف العدوان على قطاع غزة

علق بشير عبد الفتاح الكاتب والمحلل السياسي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي .

وقال بشير عبد الفتاح في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم ":" نتنياهو ليس لديه رغبة لوقف العداون على قطاع غزة او جنوب لبنان ".

وتابع بشير عبد الفتاح :"نتنياهو لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والأمم المتحدة تحاول تضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لكن نتنياهو لم ينفذ أي شيء".

وأكمل بشير عبد الفتاح :" نتنياهو غير مستعد لاتفاق في قطاع غزة الآن وإذا اضطر لاتفاق سوف يذهب لاتفاق كما فعل في لبنان ويكون اتفاق شكليا ويستمر في انتهاكاته ".