الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مطالب بجعل الوحدة الأخيرة من مناهج الترم الثاني للاطلاع فقط| وأمهات مصر: الوقت ضيق

ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت العديد من المطالبات من أولياء أمور طلاب صفوف النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية، بجعل الوحدة الأخيرة في مناهج الترم الثاني 2026 للاطلاع فقط، في كل مادة دراسية وليس الحذف، ودمج امتحان شهر أبريل مع امتحانات نهاية العام.


وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الفصل الدراسي الثاني بدأ رسميًا في 7 فبراير، ومع تأجيل امتحانات شهر أبريل لتبدأ في 2 مايو وتنتهي في 7 مايو، يعقبها امتحانات المواد غير المضافة للمجموع المقررة في 11 مايو، ثم امتحانات نهاية العام التي تبدأ من 16 حتى 22 مايو، في ظل كم كبير من المناهج لا يتناسب مع الوقت المتبقي من العام الدراسي، بسبب الإجازات والأعياد والظروف الجوية علي حد قولهم.

ومن جانبهم .. تفاعل العشرات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على “فيسبوك”، حيث قالت ولي أمر: “بخصوص منهج الدراسات والساينس بتاع تانية إعدادي كبير جدًا، ومش هنلحق نخلصه والامتحان قرب، برجاء حذف الوحدة الأخيرة من منهج الساينس، وخصوصًا الدراسات”.

وأوضحت أخرى: “مفيش حاجة خلصت في تانية ثانوي، المناهج كبيرة وتقيلة، ياريت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلغاء الوحدة الأخيرة لكل مادة”.

واستكملت ولي أمر أخرى: “تانية إعدادي محتاجة شهرين كمان علشان نخلص ونراجع، المدرسين بيجروا علشان يلحقوا يخلصوا، والأولاد مش عارفة تستوعب، وبنطالب بجعل الوحدة الأخيرة في الدراسات والساينس للاطلاع فقط لتانية إعدادي”.

وعلّقت أخرى: “إحنا لسه مخلصناش المنهج، والله مش عارفين نخلص حاجة، سنة سادسة مش عارفين نلاقيها من الدراسات ولا العربي بدروس النحو اللي فيه، ولا الإنجليزي ولا الهاي ليفيل ولا الماث، ده إحنا بس عايزين نلحق نخلص المنهج قبل معاد الامتحانات، هنخلص امتي ونراجع امتي".

التعليم تنفي تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني 2026

من جانبه ، كان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب المدارس 

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني  وتحديد  وحدات للقراءة والاطلاع فقط في مناهج المراحل التعليمية المختلفة.

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة عدم الإنسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مؤكداً أن أي قرارات جديدة تخص طلاب المدارس يتم إعلانها أولاً بأول في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم .

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ليلى علوي في أحدث ظهور

ليلى علوي في أحدث ظهور رفقة رانيا فريد شوقي وبوسي شلبي.. شاهد

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

يسرا

تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد