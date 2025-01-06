عمرو خليل: نتنياهو عاجز عن تحقيق الحسم العسكري في غزة

علق الإعلامي عمرو خليل، على تواصل المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، قائلا: "ذرائع إسرائيلية لا تتوقف، ومجازر وفظائع على مدار الساعة، نداءات استغاثة تنتظر من يرفع عنها الظلم وقسوة الواقع وآلامه".

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لكن رغبة نتنياهو ويمينه المتطرف هي مواصلة الإبادة بل ورفع وتيرتها، ما يماطل من أجله نتنياهو في غزة واضح لكنه عاجز حتى اليوم عن تحقيقه".

وتابع، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاجز عن تحقيق حسم عسكري، والوصول للمحتجزين رغم استمرار الحرب، وتهجير سكان غزة وطردهم خارج القطاع، ومن ثم، فإنه في ظل هذه الظروف قد يصعب رؤية كيف ستنتهي الحرب قريبا.