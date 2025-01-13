غادة عبد الرازق تعيد نشر صور لها منذ 2009

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق ، عن صور قديمة لها منذ عام 2009،عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت في الصور وإطلالتها مختلفة، إذ اعتمدت فستانا لونه بينك تفصيلته جريئة ذو ظهر مفتوح، ووضعت مكياجا جذاب ابرز جمال ملامحها.



وعلقت غاده علي الصور قائلةً: "عودة لـ2009.. نحن دائمًا نتحدى الوقت".





أحدث أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل «صيد العقارب» الذي عرض رمضان الماضي 2024، من تأليف باهر دويدار،وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدىبدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منالسلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.