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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لكل عمر مقام.. تامر أمين يوجه رسالة لـ نادية الجندي بسبب فستانها المثير للجدل

نادية الجندي
نادية الجندي
هاني حسين
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علق الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الأخير على الفنانة نادية الجندي بسبب فستانها الذي إرتدته في فعاليات حفل جوي أوورد.


وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  ده عالم سوشيال ميديا  ولا يجب ان نقيس هذا العالم بمقاييس الحياة الطبيعية ".

تابع تامر امين :" رغم أي شيء تظل نادية الجندي نجمة كبيرة وتاريخها كبير ".

واكمل تامر امين :" فعلا إطلالة نادية الجندي غير لائقة ونادية الجندي فنانة كبيرة ولازم الفنان تكون إطلالته وشكله مناسب ".

ولفت تامر امين :" لكل مقام مقال ولكل عمر مقام وشكل ولوك وطريقة ونادية الجندي لم تكن موفقة في اللوك الذي ظهرت به ". 

اخبار التوك شو نادية الجندي أمين الفنانة نادية الجندي تامر أمين

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