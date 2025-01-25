إنشاء فرع لجامعتي القاهرة الإسكندرية بدولتي الإمارات وآخر بماليزيا

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد في اجتماعه الأخير بجامعة أسوان، قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع للجامعة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المتحدث الرسمي أوضح أن المجلس اعتمد أيضا قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع للجامعة بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونوه بأن المجلس اعتمد كذلك قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع للجامعة بدولة ماليزيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أن المجلس وافق على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي: جامعة بني سويف وجامعة كفر الشيخ وجامعة مطروح وجامعة العريش وجامعة الغردقة. واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية لجامعة بنها.