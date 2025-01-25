حصار واستهداف من الجو.. آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات قصف واستهداف لمناطق عدة في مدينة جنين والبلدات المحيطة بها.

واستهدفت الطائرات المروحية مركبة في قباطية جنوب جنين، وتحاصر قوات الاحتلال منازل في عدة مناطق، وفي غرب المدينة، يتم محاصرة منزل بشكل كامل، بينما يتم إطلاق مكبرات الصوت لمطالبة السكان بالخروج.

وتابعت: النطاق الأوسع للأحداث شمل قصفًا بطائرات مروحية على مناطق أخرى، بما في ذلك شرق مخيم جنين، ومن خلال عمليات الحصار، تسوق قوات الاحتلال مبرراتها بأنها تستهدف مقاومين فلسطينيين، إلا أن غالبية المنازل المحاصرة لا يكون فيها إلا مدنيين عزل.

سقوط الشهداء

وأسفرت هذه العمليات عن سقوط عدد من الشهداء من المدنيين، حيث أكدت المصادر الطبية وجود إصابات وشهداء نتيجة القصف، كما أن الإعلام المحلي يشير إلى استمرار الهجمات والتصعيد العسكري من قبل الاحتلال في مناطق مختلفة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين.