خبير استراتيجي: 15 شهرا من الجهود المصرية انتهت بالتوصل لاتفاق غزة

كشف اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، حجم الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية، سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو التفاوضية أو حتى الدعم الإنساني واللوجستي.

وتحدث خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، عن الدور المحوري الذي لعبته مصر في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي جاءت نتاجا لمفاوضات استمرت لأكثر من 15 شهرا، وذلك بعد سلسلة من الأحداث المحورية التي تضمنت تبادل الأسرى والمحتجزين وغيرها من المبادرات المصرية.

وأشار إلى أن أبرز هذه المبادرات كان مؤتمر القاهرة للسلام، الذي جمع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للبحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية، ورغم رفض إسرائيل لبعض المبادرات السابقة، إلا أن الجهود المصرية المتواصلة استطاعت أن تفرض رؤيتها تدريجيًا.

المبادرة المصرية

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن المبادرة المصرية في مايو 2024 كانت الأساس للعديد من الحلول الدولية، بما في ذلك مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.