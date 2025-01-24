صور | الأسيرات الإسرائيليات المنتظر الإفراج عنهن من غزة .. غدا

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة صورا للأسيرات الإسرائيليات اللاتي سيفرج عنهن غدا السبت من قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت حركة حماس في وقت سابق اليوم الجمعة، عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات وهن ليري إلباغ ونعمة ليفي وكارينا أريف ودانييلا جلبوع.

وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلتي أربيل يهودي والمراقب أجام بيرغر بأنه لن يتم إطلاق سراح ذويهم بحلول يوم غد.

أوضحت إسرائيل اليوم أن إطلاق سراح الأسرى سيتم غدا بين الساعة 12:00 ظهرا والساعة 14:00 ظهرا.

الأسيرات الإسرائيليات

وتسبب عدم إدراج إسم أربيل يهودي، ضمن الأسماء المفرج عنهن غدا في غضب كبير داخل حكومة الاحتلال وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو اجتماعا عاجلا زاعما انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية يعقدون مشاورات حول كيفية الرد على قائمة الرهائن الإناث التي أفرجت عنها حماس والتي زعموا أنها تنتهك شروط الصفقة.

يتطلب الاتفاق من حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيات قبل الانتقال إلى فئة الجنديات، تليها الرهائن المسنين، ثم الرهائن المرضى بشكل خطير.

أبلغت إسرائيل حماس يوم الأربعاء أنها تتوقع من الحركة إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود في إطلاق سراح أربعة رهائن هذا الأسبوع.

وأربيل يهود من بين الرهائن المدنيين المحتجزين لدى حماس في غزة، وباعتبارها مدنية، يجب أن تكون ضمن الدفعة التالية المحررة.

ومع ذلك، يُعتقد أنها محتجزة لدى جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وليس حماس، ما أدى إلى القلق في تل أبيب من أن حماس قد تحاول تأجيل إطلاق سراحها.