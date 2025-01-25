مختار مختار يكشف سبب فشل صفقة من العيار الثقيل لـ الأهلي

أكد مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أنه كان هناك مغالاة من بعض الأندية للتفريط في لاعبيهم للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مختار مختار، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كنا أنهينا في شهر ديسمبر الماضي الاتفاق مع أحد الأندية لضم لاعب مميز، في الميركاتو الشتوي الجاري".

وأضاف: "النادي غالى في طلباته بعد ذلك، فبعد الاتفاق معه على التعاقد مع اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، ضاعف المبلغ إلى 8 ملايين يورو، لذلك تم التراجع عن الصفقة"

وتعاقد الأهلي مع جراديشار لمدة 4 مواسم ونصف، ضمن تدعيماته في مركز الهجوم بـ فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2025.

كما تعاقد الفريق الأهلي مع مصطفى العش، مدافع نادي زد، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.