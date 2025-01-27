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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن قضية تجسس خطيرة لصالح إيران| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر
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كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، عن قضية تجسس جديدة لصالح إيران، حيث تم اعتقال جنديين إسرائيليين من منطقة الكريوت في شمال إسرائيل.

ووفقا للقناة يشتبه في أن أحدهما، قد قام بتمرير مواد سرية إلى الإيرانيين تتعلق بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك معلومات هامة عن منظومة "القبة الحديدية".

وفي تصريح للخبير الأمني يوسي ميلمان، أكد أن "الإسرائيليين يواصلون خيانة بلادهم لصالح إيران". 

وأضاف أنه تم اعتقال إلياسوف وجورجي أندرييف بالقرب من حيفا من قبل جهاز الشين بيت، بتهمة تسليم معلومات حساسة حول الدفاعات الجوية.

 وبحسب مليمان فأن يوري إلياسوف حصل على هذه المعلومات خلال خدمته العسكرية.

ويأتي هذا الكشف في وقت حساس، حيث تشير التقارير إلى أن ما يقرب من 30 إسرائيليًا قد تم توجيه اتهامات لهم بالتجسس لصالح إيران في السنوات الأخيرة.

إسرائيل التجسس لصالح إيران إيران قضية تجسس جديدة اعتقال جنديين إسرائيليين نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الإسرائيليين يواصلون خيانة بلادهم

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