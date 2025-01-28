الخارجية: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين ضيف وتلتزم بتوفير حياة كريمة لهم

صرح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأن مصر تحتضن أكثر من 10.5 مليون أجنبي من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مع إدماجهم في المجتمع المصري.

وأكد عبد العاطي أن مصر تتعامل مع اللاجئين وفق نهج إنساني يحترم كرامتهم، حيث لا يتم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز إيواء، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئين، وهو أمر نفخر به، لكن قدرتنا على الاستيعاب أصبحت تواجه تحديات كبيرة في ظل ضعف الدعم الدولي المقدم، والذي لا يتناسب مع حجم الضغوط التي نتحملها”.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ترفض تمامًا أي سياسات تهدف إلى تهجير أو نقل الشعوب قسرًا من أراضيها، مؤكداً أن مصر متمسكة بموقفها الداعم للعدالة الإنسانية. كما دعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتقديم دعم يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وضمان حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين.