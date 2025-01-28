رسميا.. تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، ضمن نشرته الخدمية.

بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.20 جنيها

سعر البيع: 50.16 جنيها

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك تنمية الصادرات

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك نكست

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك البركة

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

البنك العربي الأفريقي

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك أبو ظبي التجاري

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 50.25 جنيها

سعر البيع: 50.15 جنيها

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.32 جنيها

سعر البيع: 50.22 جنيها

بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

بنك إتش إس بي سي

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

البنك الأهلي المتحد

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها

بنك مصر

سعر الشراء: 50.27 جنيها

سعر البيع: 50.17 جنيها