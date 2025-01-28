قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس عصابة سرقة الذهب في الفيوم
48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار
ما حكم الصلاة وراء إمام فعل أشياء قد تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
أسعار الذهب في السعودية مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
مشاركون بـ«ندوة التنسيقية»: الدولة قدمت برامج غير مسبوقة لتأهيل الشباب
وزير الخارجية: المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر تم بنجاح
تجميد شامل.. البيت الأبيض: وقف جميع المنح والقروض الفيدرالية بشكل مؤقت
مصر تعرض تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. تعليق قوي من أحمد موسى| بث مباشر
نقيب الصحفيين: تنظيم فعاليات لرفض تهجير الفلسطينيين .. وتصريحات ترامب انحياز لإسرائيل
فاتن عبد المعبود: المصريون شعب عظيم.. وموقفهم من تهجير الفلسطينيين رسالة مهمة
كيف نربي أبنائنا في ظل وجود السوشيال ميديا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
مدرب منتخب شباب اليد: قرعة كأس العالم متوازنة.. وأحلامنا كبيرة بالبطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تجميد شامل.. البيت الأبيض: وقف جميع المنح والقروض الفيدرالية بشكل مؤقت

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
×

أمر مكتب الميزانية في البيت الأبيض بوقف جميع المنح والقروض الفيدرالية بشكل مؤقت، وفقًا لمذكرة داخلية تم إرسالها يوم الاثنين. 

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على إنفاق حكومي بقيمة تريليونات الدولارات، ويؤدي إلى تعطيل برامج عامة تمس حياة الملايين من الأمريكيين.

وأفاد ماثيو فيث، المدير المؤقت لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في المذكرة - التي حصلت عليها شبكة CNN - بأن الوكالات الفيدرالية "يجب أن توقف مؤقتًا جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزامات أو صرف أي مساعدات مالية فيدرالية". كما يمنع هذا التجميد إصدار أي منح جديدة.

ووفقًا للمذكرة، لن يؤثر هذا التوقف على فوائد الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية (Medicare)، ولن يشمل المساعدات التي تُقدَّم مباشرة للأفراد.

ومن المقرر أن يدخل قرار تجميد المساعدات الفيدرالية حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء. 

ويُعد هذا القرار أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب للسيطرة على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك الأموال التي سبق أن خصصها الكونغرس.

وكتب فايث في المذكرة: "سيوفر هذا التوقف المؤقت للإدارة الوقت اللازم لمراجعة برامج الوكالات وتحديد أفضل السبل لاستخدام التمويل لهذه البرامج بما يتماشى مع القانون وأولويات الرئيس".  

وتشير المذكرة إلى أن هذا التوقف يتماشى مع الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

يشمل التجميد أيضًا "أنشطة الوكالات الأخرى ذات الصلة التي قد تتأثر بالأوامر التنفيذية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المساعدات المالية للمساعدات الخارجية، والمنظمات غير الحكومية، وبرامج التنوع والشمول (DEI)، وأيديولوجيات النوع الاجتماعي المستيقظة، واتفاقية الصفقة الخضراء الجديدة"، وفقًا للمذكرة.

وكتب فايث في المذكرة: "يتحمل الموظفون المهنيون والسياسيون في الفرع التنفيذي مسؤولية مواءمة الإنفاق الفيدرالي والإجراءات مع إرادة الشعب الأمريكي كما تُعبر عنها أولويات الرئيس".

ووفقًا للمذكرة، يمكن لمكتب الميزانية "منح استثناءات تسمح للوكالات الفيدرالية بإصدار منح جديدة أو اتخاذ إجراءات أخرى على أساس كل حالة على حدة".

كما تنص المذكرة على أنه "إلى الحد الذي يتطلبه القانون"، يمكن للوكالات اتخاذ "إجراءات إدارية معينة" مثل إنهاء منح قائمة.

وتدعو المذكرة الوكالات إلى تقديم "معلومات مفصلة حول أي برامج أو مشاريع أو أنشطة تخضع لهذا التجميد" إلى مكتب الإدارة والميزانية بحلول العاشر من فبراير.

ترامب البيت الأبيض مكتب الميزانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

نتيجة اولى ثانوي الترم الاول 2025

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2025.. بالاسم ورقم الجلوس

الإيجار القديم

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

المتحدث باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا

الأمير محمد بن فهد

الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد آل سعود

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

وزير التربية والتعليم

كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟

ترشيحاتنا

مروة ناجي

الأحد والإثنين.. "واحد من الناس" يحيي ذكرى أم كلثوم بصوت مروة ناجي

النجمة دوللي شاهين

بالصور.. دوللي شاهين توقع كتابها "هودو" في معرض الكتاب

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

"انتى راحت عليكي" .. حورية فرغلي تكشف سر خلاف مع مخرج شهير | فيديو

بالصور

الكشف عن خطر في أكياس الشاي يهدد صحة المواطنين.. تعرف عليه

مخاطر إستخدام أكياس الشاي
مخاطر إستخدام أكياس الشاي
مخاطر إستخدام أكياس الشاي

فيروس جديد يضرب بريطانيا .. أعراض تشبه كورونا وهذه طرق العلاج

فيروس HMPV
فيروس HMPV
فيروس HMPV

حسام موافي يكشف أسبابا غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة

أسباب غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة يكشفها حسام موافي
أسباب غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة يكشفها حسام موافي
أسباب غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة يكشفها حسام موافي

رمضان 2025.. طرح بوسترات مسلسل "إخواتي"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

والد آلاء عبدالعزيز

والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرضها: هقاضي كل اللي استغلوا أزمتها

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

"انتى راحت عليكي" .. حورية فرغلي تكشف سر خلاف مع مخرج شهير | فيديو

وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والاصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والإصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

وفاة حسن مظهر

وفاة حسن مظهر تهز الوسط الفني.. رحل في عز شبابه وتفاصيل مرضه غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد