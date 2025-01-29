«بصراحة نهاية تنقط».. عمرو أديب يعلّق على مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد

علّق الإعلامي عمرو أديب علي مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.



وكتب عمرو أديب: "‏بكل شرف خسرنا مباراة فرنسا.. بصراحة نهاية تنقط ويبدو أن الديوك عقده تاريخية وفى كل مرة فى آخر ثانية يبتسم لهم الحظ.. معلش يا أبطال يا عظماء.. مصر تحبكم كما تحبونها".



وخاض منتخب مصر لكرة اليد للرجال مواجهة قوية ضد نظيره الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعد ما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

ويُعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، وكانت أبرز إنجازاتهتحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة كرواتيا والمجر.