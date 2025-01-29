أمطار بهذه المناطق| الأرصاد تحذر قائدي المركبات من الشبورة.. درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، حيث طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوي الرؤية الأفقية.

وشددت على السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والقيادة ببطء واتباع كافة التعليمات المرورية.

وأضافت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية نصائح للقيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق

- القيادة بهدوء تام.

لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها الأربعاء 29 يناير 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود، الأربعاء 29 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوي الرؤية الأفقية.

أمطار خفيفة:

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية شرقية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 والرياح شمالية غربية.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 11

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.