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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب هزيمة منتخب مصر أمام فرنسا في بطولة كأس العالم لليد.. ناقد يكشف

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم
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علق الناقد الرياضي محمد عماد، على الهزيمة الدراماتيكية لمنتخب مصر لكرة اليد أمام فرنسا أمس ببطولة كأس العالم لليد، قائلاً: "نمنا زعلانين واللي حصل ده سيناريو غريب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التوفيق حالف فرنسا في الثانية الأخيرة من المباراة، وتقنية الفيديو كان لها دور كبير في احتساب هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في شباك مصر.

وأشار إلى أن ضياع حلم بطولة كأس العالم لكرة اليد؛ ليس بناءًا على تقصير من مدرب المنتخب المصري، فهو مدرب ذو خبرة وعلى قدر كاف من الكفاءة.

ولفت أيضًا إلى أن إصابة بعض العناصر الأساسية وغيابهم عن قائمة المنتخب المصري في مباراة فرنسا؛ كان له سببًا رئيسيًا في هزيمته خلال المباراة، برغم الأداء العالي الذي قدموه طوال الأشواط.
 

صدى البلد منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم لليد هزيمة

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