الجيش الأوكراني: أسقطنا 29 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 29 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية، وجاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.



وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأوكراني، عن تنفيذه هجوما علي مستودع نفط روسي في منطقة "فورونيج" للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي وقت سابق اسقطت الدفاعات الجوية الروسية 181 مسيرة أوكرانية و5 قذائف لراجمات "هيمارس".

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 1400 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.