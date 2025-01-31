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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لعشاق التسالى.. فوائد خارقة لتناول اللب الأبيض

اللب الابيض
اللب الابيض
اسماء محمد
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اللب الأبيض أو بذور اليقطين من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم بشكل عام، وتوفر العديد من الفوائد الصحية، خاصة للكلى والمناعة.

كشفت خبيرة التغذية سالي فؤاد، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، أهمية تناول اللب الأبيض وأنه مصدر قوى لعنصر الزنك الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة.

وأوضحت سالي فؤاد أن اللب الأبيض يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض.

وبينت سالي فؤاد أهم فوائد اللبن الأبيض الصحية، وهى:

تحسين جودة النوم وعلاج الاضطراب

خفض احتمالات تكون حصوات الكلى

خفض مستويات الكوليسترول الضار مما يحافظ على صحة القلب.

تقليل التوتر والعصبية

تحسين عملية الهضم


وفي النهاية، اختتمت سالي فؤاد الفيديو بنصيحة تساعد على اغتنام فوائد اللب الأبيض والحماية من الأضرار ، وهى عدم الإكثار منه والابتعاد عن الأنواع المملحة.

المناعة سالي فؤاد اللب الأبيض فوائد اللب الأبيض

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