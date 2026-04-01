ياسر إبراهيم ومروان عطية يُعلقان على التعادل السلبي أمام إسبانيا .. ماذا قالا؟

علّق ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، على التعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وأشار إبراهيم، في تصريحات لقناة أون سبورت، إلى رضاه عن أداء المنتخب والنتيجة، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ تعليمات المدرب حسام حسن، خاصة فيما يتعلق بإغلاق عمق الملعب والتحكم في المساحات الدفاعية.

وأوضح أن المباراة مثلت تجربة مهمة استعدادًا لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المعسكر التدريبي كان ناجحًا بكل تفاصيله، سواء في مواجهة السعودية أو إسبانيا. وأكد إبراهيم أن الفريق درس منافسه جيدًا وكان على دراية بنقاط القوة، وقدم أداءً قويًا أمام خصم كبير.

من جانبه، وصف مروان عطية، لاعب وسط المنتخب، المباراة بأنها مواجهة قوية أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم، بإيقاع مرتفع أمام نخبة من لاعبي أوروبا والعالم. وأضاف أن المنتخب نجح في مجاراة المنافس وفرض أسلوبه في بعض فترات اللقاء، مع القدرة على الاستحواذ على الكرة وتنفيذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب، ما أسفر عن التعادل السلبي.

وأكد عطية أن هناك العديد من المكاسب التي تحققت من المباراة، خاصة أنها كانت أمام منتخب مصنف عالميًا وعلى أرضه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق وصل إلى مرمى المنافس في أكثر من مناسبة وقدم أداءً قويًا، مشددًا على أهمية النتيجة التي تحققت.