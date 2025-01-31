محافظ الوادي الجديد يُرحّب بالأفواج المشاركة في ملتقى الجامعات المصرية

أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول أفواج الجامعات المُشاركة في الملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والذي يستمر لمدة ٤ أيام، ويضم ٢٣٠ طالب وطالبة بالإضافة للمشرفين من ١٤ جامعة تشمل: (أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي الجديد).

ورحّب المحافظ بضيوف المحافظة راجيًا لهم إقامة طيبة، معربًا عن سعادته لاستضافة وتنفيذ أول رحلة من الملتقى بالوادي الجديد، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية، لافتًا أنه تم إعداد برنامج متكامل لزيارة مختلف المناطق الأثرية والمشروعات بعدد من مراكز المحافظة.