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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أقل معدل إنجاب.. تفاصيل خطة وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم
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أكد عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي، أن تحقيق أقل معدل إنجاب في مصر خلال الـ17 عامًا الماضية جاء نتيجة عدة إجراءات تم اتخاذها، أبرزها الاستراتيجية القومية للسكان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح “ماهر”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الزيادة السكانية غير المبررة تمثل أحد التحديات الكبرى التي تعيق التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل الإنجاب يعتبر إنجازًا مهمًا رغم أن المعدلات المستهدفة لم تتحقق بالكامل بعد.

وأشار  إلى أن الصحة والسكان والتنمية تشكل مثلثًا متكاملًا، حيث أن اختلال أحد أضلاعه يؤدي إلى خلل في منظومة النمو. وأكد أن استمرار انخفاض معدل الإنجاب يتطلب الاستمرار في تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للسكان، مع تكثيف الحملات التوعوية خاصة في ريف الصعيد الذي يشهد أكبر زيادة سكانية.

كما أضاف أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا بالمحور التشريعي لتحسين الخصائص السكانية، من خلال إصدار قوانين جديدة وتنظيم ندوات توعوية، في إطار الاستراتيجية القومية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى، والتي تستهدف تحقيق أهدافها حتى عام 2030.

مصر السيسي صباح البلد صدى البلد الصحة والسكان أقل معدل إنجاب

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