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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحيرة : إزالة 19 تعديا على 4440 مترا مربعا

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة
ساندي رضا
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددة على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة عن إزالة 19 حالة تعد بإجمالى مساحة 4440 متر مربع عبارة عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 1836 م2 بنطاق قرى الشجاعة و آدم والنمرية بأبو المطامير عبارة عن مباني بالبلوك الابيض والمونه الاسمنتية  وشدات خشبية.

وتمت إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 700 م2 بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وردم حفر لإنشاء قواعد خرسانية وإزالة حالتي أعمال بناء مخالف بمساحة 600 م2  بدمنهور عبارة عن سقف للدور التاني علوي و الدور الثالث عشر وتم التحفظ على أعمال البناء وإزالة حالتي تعدي بمساحة 345 م2  عبارة عن شدات خشبية لإنشاء قواعد خرسانية بقريتي محلة بشر وفرنوي  بشبراخيت.

وأضافت أنه تم إزالة 3 حالات تعد بمساحة 350 م2 عبارة عن شدات خشبية بكفر الدوار و حالة تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن مباني بالطوب الاحمر وشدات خشبية برشيد و حالة تعدي بمساحة 175 م2 خارج الحيز العمراني بقرية شابور بكوم حماده و حالتي تعدي 134 م2 عبارة عن مباني من الطوب البلوك بدون سقف بقرية الحمراء بوادي النطرون و حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص بأبو حمص.

وأكدت محافظ البحيرة على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.

محافظ البحيرة البحيرة إزالة التعديات

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