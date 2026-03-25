أسعار المعادن و الطاقة عالميا اليوم الأربعاء

تباينت أسعار المعادن والطاقة في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 25 مارس 2026، وسجلت أسعار المعادن ارتفاعا يوميا بينما تراجعت أسعار الطاقة.

أسعار المعادن الآن

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار المعادن في البورصة الأمريكية اليوم:

سجل سعر أوقية الذهب 4555 دولارا بارتفاع نحو 2.7 %.

بلغ سعر أوقية الفضة 71.77 دولار بارتفاع نحو 3.07% .

وسجل سعر كيلو النحاس نحو 5.532 دولار بصعود 1.3%.

وصل سعر أونصة البلاتين نحو 1921.5 دولار بارتفاع 1.5%.

سجب سعر طن الألومنيوم نحو 3245.50 دولار بارتفاع 0.19 %.

أسعار الطاقة اليوم

سجل سعر برميل النفط في البورصة العالمية نحو 97.7 دولار بانخفاض 2.4%

وبلغ سعر الغاز الطبيعي نحو 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بارتفاع

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.5%، إلى 90.9 دولار للبرميل.