وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لدعم لبنان وتسليم شحنة مساعدات إغاثية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم /الخميس/، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسليم شحنة من مساعدات إنسانية وإغاثية مهداة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة العاجلة لاحتياجات لبنان وتوفير الدعم اللازم للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتداعيات النزوح الداخلي، حيث تعكس الزيارة ثوابت الموقف المصري الداعم بقوة للدولة اللبنانية في هذا المنعطف الحرج، والحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بدورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، لنقل رسالة تضامن من مصر، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن التشاور حول سبل تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإقليمية وإرساء دعائم الاستقرار.