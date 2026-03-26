حذف اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بدولة الاحتلال

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس عن مسؤول باكستاني القول بأن إسرائيل حذفت اسمي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بها، بعد أن طلبت باكستان من واشنطن عدم استهدافهما.

وذكر المسؤول: "كان لدى الإسرائيليين.. إحداثياتهما وكانوا يريدون تصفيتهما، وقلنا للولايات المتحدة إنه إذا جرى القضاء عليهما أيضاً فلن يبقى أحد آخر يمكن التحدث إليه، ولذلك طلبت الولايات المتحدة من الإسرائيليين التراجع".



وفي وقت سابق ؛ كشف مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة وإسرائيل أزالتا مؤقتًا اثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين من قائمة الاستهداف.

وبحسب تقارير إعلامية ؛ فقد تم حذف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من قائمة الأهداف لمدة تصل إلى أربعة أو خمسة أيام، مع فتح الرئيس دونالد ترامب الباب أمام مفاوضات رفيعة المستوى لإنهاء الحرب، بحسب المسؤولين.



ويُشار إلى أن وسطاء من تركيا وباكستان ومصر يدفعون نحو عقد اجتماع بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين لمناقشة وقف الحرب تمهيدًا لمحادثات السلام.