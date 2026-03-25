مفاوضات بدون إسرائيل.. داني دانون: تل أبيب خارج محادثات أمريكا وإيران في باكستان

قال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنه على حد علمه، فإن دولة الاحتلال ليست طرفاً في أي محادثات مزعومة بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في باكستان.

وأضاف دانون للصحفيين في الأمم المتحدة: "بينما نتحدث، نواصل نحن، إسرائيل والولايات المتحدة، استهداف مواقع عسكرية في إيران، وسنواصل القيام بذلك".

وأشار مندوب إسرائيل إلى أن الهجمات "حققت الكثير" ولكن ليس كل شيء.

ويتهم دانون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتصريح قبل أسابيع فقط بأن إيران لا تمتلك صواريخ يزيد مداها عن 2000 كيلومتر (1200 ميل)، ثم أطلق صاروخاً قطع مسافة تقارب 4000 كيلومتر (2500 كيلومتر) باتجاه دييجو جارسيا، وهي جزيرة نائية في المحيط الهندي تضم قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية رئيسية.

ويؤكد دانون أن إسرائيل عازمة، في أي مفاوضات لإنهاء الصراع، على ضمان عدم امتلاك إيران أي قدرات نووية أو صاروخية باليستية.