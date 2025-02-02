رمضان 2025.. عمرو سعد يطرح البوستر الرسمي لـ "سيد الناس"

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره البوستر لمسلسل “سيد الناس” ، و المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشر عمرو سعد البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام،وكتب معلقا: “بسم الله الرحمن الرحيم موعدنا مع مسلسل سيد الناس فى رمضان ٢٠٢٥ على قنوات mbc مصر ودا بعد تعب ومجهود عامين .. عشان نكون بمسؤلية الإحترام المتبادل واتمني المسلسل يبسطكم ويسعدكم ويمتعكم كل سنه وأنت طيبين”.

طرح الحساب الرسمي لقناة mbc مصر على موقع إنستجرام البوسترات الرسمية لمسلسل “سيد الناس” من بطولة الفنان عمرو سعد ونخبة كبيرة من نجوم الفن ، والذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2025.

ويعرض مسلسل “سيد الناس” على شاشة قنوات mbc مصر وعلى منصة watch it.

مسلسل سيد الناس رمضان 2025

مسلسل سيد الناس يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم عمرو سعد وإلهام شاهين وسلوي عثمان وخالد الصاوي وبشري وأحمد زاهر ومنة فضالي وإنجي وجدان وملك أحمد زاهر وأحمد فهيم ، قصة خالد صلاح وسيناريو وحوار محمد سامي وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسًا علي عقب.

