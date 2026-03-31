جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

شهدت جامعة أسوان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة ومؤسسة «كلنا إيد واحدة لتنمية المجتمع»، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقعت البروتوكول ليلى سعدي مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتورة لبنى السيد عبدالله رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار مبادرة «كن مستعدًا» ضمن تحالف وتنمية، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل طلابها وخريجيها وفق متطلبات سوق العمل الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بناء جسور تواصل فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني وجهات التوظيف.

وأضاف أن مركز التطوير الجامعي يلعب دورًا محوريًا في تنمية المهارات المهنية والعملية للطلاب، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة ليلى سعدي أن المركز يعمل بصورة مستمرة على تطوير قدرات الطلاب والخريجين، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متقدمة وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التوظيف وتحسين فرص التشغيل.



فيما أكدت الدكتورة لبنى السيد عبدالله أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان مؤسسات المجتمع المدني بدورها في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز من ثقافة العمل المجتمعي والتنموي داخل محافظة أسوان.



وأشارت الدكتوره شيماء كمال مسؤول التوظيف بالمركز الجامعي للتطوير المهني، أنه يأتي هذا البروتوكول في سياق جهود جامعة أسوان لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بما يدعم مسيرة التنمية ويوفر فرصًا حقيقية ومستدامة لتأهيل وتشغيل الشباب.