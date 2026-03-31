إلهام أبو الفتح
محافظات

انعقاد لجنة القيادات بجامعة أسوان لاختيار عميد كلية الآثار

جهود جامعة أسوان
جهود جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقدت لجنة اختيار القيادات اجتماعها لاختيار عميد كلية الآثار، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة.


وضمت اللجنة في عضويتها كوكبة من القامات العلمية المتميزة، وهم الدكتور أحمد غلاب محمد إبراهيم، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور أحمد سوكارنو عبدالحافظ، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب.

إلى جانب الدكتورة هبة مصطفى نوح، الأستاذ بجامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور علاء الدين عبد المحسن شاهين، الأستاذ المتفرغ بكلية الآثار وعميد كلية الآثار جامعة الأسبق ، وأمين لجنة قطاع الآثار والتراث بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما تقدم للترشيح لشغل منصب عميد كلية الآثار، كل من الدكتور أحمد محمد سلام، والدكتور أيمن صلاح طه محمد، والدكتورة إيناس مصطفى عبدالمحسن، والدكتور ثناء علي علي أبو طالب، الأساتذة بكلية الآثار.

وقامت اللجنة بالاستماع إلى عروضهم، ومناقشة رؤيتهم المستقبلية لتطوير الكلية، إلى جانب استعراض ملفاتهم العلمية والإدارية بدقة.

جهود جامعية 


وأكدت اللجنة خلال أعمالها على الالتزام الكامل بالمعايير الموضوعية في تقييم المتقدمين، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق نقلة نوعية في الأداء الأكاديمي والبحثي لكلية الآثار، بما يتواكب مع استراتيجية الجامعة ورؤية الدولة في تطوير التعليم العالي.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا باختيار قياداتها وفق أسس علمية دقيقة ومعايير شفافة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار لا تقتصر فقط على السيرة الذاتية، بل تمتد لتشمل الرؤى التطويرية والقدرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة.


وأضاف أن جامعة أسوان تسعى إلى إعداد قيادات أكاديمية قادرة على الابتكار والتطوير، بما يسهم في تعزيز دور الكليات المختلفة، وعلى رأسها كلية الآثار، في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودعم جهود البحث العلمي المرتبط بالهوية الحضارية والتراثية لجنوب الصعيد.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
