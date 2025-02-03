الوزير المرعب.. أعلى مسئول بالخارجية الإسبانية يطرد سفيرًا بسبب نومه

أقال وزير الخارجية الإسباني السفير الإسباني في بلجيكا، ألبرتو أنطون، بعد أن ضبطه نائما أثناء مؤتمر سنوي في مدريد، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

قرر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إقالة السفير الإسباني في بلجيكا ألبرتو أنطون بعد ضبطه غافيًا أثناء مؤتمر سنوي عقد في مدريد.

وتحدث وزير الخارجية لمدة ساعة تقريبا، وخلال هذه الساعة نام السفير كما ورد.

وقعت هذه الواقعة الشهر الماضي وتم التقاطها من قبل مصورين صحفيين ونشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت السفير وهو يتثاءب ونائما.

وفي إسبانيا، أفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية يخلق أجواء من الرعب في وزارته.

كما أفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإسباني طرد مؤخرا سبعة عاملين.

قال دبلوماسي إسباني لوسائل الإعلام إن الوزير إذا لم يحييه أحد يعندما يدخل المكتب أو قال أحدهم جملة غير مناسبة فيقوم بمعاقبة المسؤولين.

ويعتبر ألباريز اشتراكيا معارضا للنظام الملكي، ولهذا السبب حظر رسائل الحداد على وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقيل أيضًا إن السفير الإسباني في كرواتيا اضطر إلى "مواجهة غضب الوزير بعد نشر مقال يدافع عن ملك إسبانيا".