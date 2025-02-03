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فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
أسماء عبد الحفيظ

شهدت النسخة الـ67 من حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025 حضورًا باهرًا لكوكبة من أبرز النجوم في عالم الموسيقى، حيث خطفوا الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة تجمع بين الجرأة والابتكار.

إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

 سابرينا كاربنتر

تألقت النجمات هذا العام بفساتين شفافة مثيرة تبرز أنوثتهن، بينما اختارت أخريات إطلالات غريبة مثل قبعات غير تقليدية على شكل قلاع وأزياء تزينت بالريش الذي أضاف لمسة فنية جريئة. الحفل الذي يُعد الأبرز في عالم الموسيقى لم يكن مجرد حدث لتكريم الفنانين، بل منصة للتعبير عن الإبداع في الأزياء والموضة.

شاكيرا تهدي الجائزة للمهاجرين

شاكيرا 

في لحظة مليئة بالمشاعر، فازت النجمة الكولومبية شاكيرا بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها Las Mujeres Ya No Lloran، وقدمت الجائزة لها النجمة جنيفر لوبيز. شاكيرا أهدت هذا الإنجاز للمهاجرين والنساء المكافحات من أجل إعالة أسرهن، معبرة عن دعمها لقضاياهم الإنسانية والاجتماعية.

بيونسيه تكتب التاريخ مجددًا

جيدن سميث

في واحدة من اللحظات التاريخية، فازت بيونسيه بجائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter، وجائزة أفضل أداء ثنائي عن أغنية II Most Wanted التي قدمتها مع مايلي سايروس، بيونسيه تأثرت على المسرح، حيث أصبحت أول امرأة سمراء تفوز بجائزة ألبوم العام منذ 26 عامًا، مما جعل لحظتها حديث الحفل.

قائمة الفائزين البارزين في حفل جرامي 2025

ألبوم العام: Cowboy Carter – بيونسيه نولز

تسجيل العام: Not Like Us – كيندريك لامار

أغنية العام: Not Like Us – كيندريك لامار

أفضل فنان جديد: تشابل روان

كاردي بي

أفضل ألبوم بوب صوتي: Short n' Sweet – سابرينا كاربنتر

أفضل أداء بوب منفرد: Espresso – سابرينا كاربنتر

أفضل أداء بوب لمجموعة أو دويتو: Die With A Smile – برونو مارس وليدي جاجا

أفضل ألبوم إلكترونيك راقص: Brat – تشارلي إكس سي إكس

أفضل تسجيل بوب راقص: Von Dutch – تشارلي إكس سي إكس

أفضل ألبوم بوب صوتي: Visions – نورا جونز

الحفل هذا العام لم يكن مجرد احتفال بالموسيقى، بل انعكاس لتنوع الأصوات الإبداعية والرسائل المؤثرة، وسط أجواء تألقت فيها النجوم بتصاميم تعبر عن شخصياتهم وأسلوبهم الفريد.

النجوم شاكيرا النجمات شاكيرا تهدي الجائزة للمهاجرين بيونسيه تكتب التاريخ مجددًا قائمة الفائزين البارزين في حفل جرامي 2025 إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

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فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
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