ربيع ياسين يشيد بمصطفى الدكش: صفقة مميزة للأهلي

أشاد ربيع ياسين، المدير الرياضي لنادي دلفي، بصفقة تعاقد الأهلي، مع اللاعب الشاب، مصطفى الدكش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال ربيع ياسين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن مصطفى الدكش، لاعب دلفي، انضم لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، بتوصية منه، بعد تألق اللاعب الشاب رفقة فريقه في دوري الدرجة الثانية.

وتابع :" مصطفى الدكش، لاعب يمتلك إمكانيات جيدة، وكان مطلوبا في الاتحاد السكندري، وسيفيد الأهلي بشدة، وسيلعب مع فريق النادي الأهلي مواليد 2007، تمهيدًا لتصعيده إلى الفريق الأول، بعد تألقه مع دلفي، وأتمنى له التوفيق