3 مليون صاروخ .. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهتها إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.