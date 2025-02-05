الاتحاد السكندري يتعاقد مع مهاجم المصري

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تعاقد الاتحاد السكندري مع مهاجم المصري على سبيل الإعارة.

وكتب أمير هشام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم سمير فكري، لاعب النادى المصرى على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم”.

وأكد ربيع ياسين، المدير الفني لنادي دلفي، أن مصطفى الدكش، المعار لصفوف النادي الأهلي، كان يمتلك عرضًا من الاتحاد السكندري، لضمه في يناير الجاري.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "ضميت كريم الدبيس لمنتخب 2001 رغم أنه مواليد 2003، لأنه لاعب المستقبل، واللاعبون في مصر يحتاجون لتأسيس بجانب الجانب الخططي".

وأضاف: "كريم الدبيس، لاعب واعد وموهوب ويقدم كرة جيدة وعنده ستايل خاص، وسيكون إضافة للنادي الأهلي، ويجيد تشكيل جبهة هجومية، وقطاعات الناشئين تمتلك لاعبين مميزين يحتاجون لرؤية من الأجهزة الفنية".