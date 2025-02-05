إبراهيم عيسى: مصر لن تتخلى عن كلمة «لا للتهجير» دفاعًا عن السيادة الوطنية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس الأمريكلاييني "ترامب" ليس رجل سياسة ولكن رجل أعمال ويجب التعامل مع أفكاره باعتبارها أفكار رجل أعمال وليس سياسيًا أو أمنيًا، مضيفًا: "لو محصلش التهجير ترامب هيسيب نتنياهو يضرب تاني ويذق الم على رفح ومصر لن تقبل التهجير".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لن يستطيع أحد أن يجبر مصر على أي اجراء والاجابة لا للتهجير حاسمة وقاطعة، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن كلمة لا للتهجير ورفض التهجير ومصر ترفض أي مشروع للتهجير دفاعا عن السيادة الوطنية ودفاعًا عن أرض مصر وانتصارًا للحق الفلسطيني.

واستطرد: "سيكون هناك ثمن سياسي واقتصادي سيتم دفعه ولازم نكون مُستعدين وهنشوف ضغط اقتصادي بأشكال مختلفة ولكن مصر ستستمر في رفض أي مشاريع للتهجير وينسوا سيناء ولا يستطيع أحد ينطق على سيناء لا إسرائيلي ولا أمريكي ولا الجن الأزرق والكل رفض التهجير ولكن الضغط سيكون على مصر.