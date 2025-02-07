قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستخدم ملايين المصريين وافتتاحها قريبا | خاص
مفتي الجمهورية: نصائح هامة للاستعداد لشهر رمضان المبارك روحيًا وجسديًا
التعليم العالي: نقل سلحفاة بحرية نافقة بشاطئ النخيل لتحنيطها بمتحف الإسكندرية
اَرسين فينجر: الأهلي في كأس العالم للأندية يمتلك حظوظه الكاملة
لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات
شاهد .. العاصفة أسيل في يومها الثاني تضرب جبال لبنان وتزينها باللون الأبيض
لديكم بمصر شغف كبير بكرة القدم.. أبرز تصريحات أرسين فينجر مع هاني أبو ريدة
وزير قطاع الأعمال: التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتحسين الأداء التشغيلي للمصانع
مواجهة الشائعات في الإسلام.. كيف تعامل النبي مع الفتن؟.. المفتي يجيب
الضرب والتنمر ممنوع | قرارات عاجلة من التعليم قبل بداية الترم الثاني بساعات
اعترافات صادمة لـ الراقصة هندية .. تفاصيل
تحطم طائرة استخبارات أمريكية في الفلبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يشارك في احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي

مفتي الجمهورية يشارك في احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي
محمد شحتة

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي 775 الذي يوافق 8 فبراير من كل عام.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وسعادته لمشاركة مفتي الجمهورية، احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، مؤكدًا أن المحافظة شرفت اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الدين الإسلامي، الذي أثرى الفتوى في مصر بآرائه الفقهية الحكيمة والمستنيرة، والتي يسترشد بها الناس في أمور دينهم ودنياهم.
ومن جهته أعرب  مفتي الجمهورية، عن سعادته البالغة لحفاوة استقبال محافظ الدقهلية، وتقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في احتفالات العيد القومي للدقهلية، الذي يعد يومًا بارزًا في تاريخ الدقهلية ومصر، معربًا عن تقديره لجهود المحافظ الملموسة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلامًا في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

وبعد مراسم الاستقبال والتهنئة أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد شرف، إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، وتحدث فيها عن تكريم الإسلام للمرأة وأمره بحسن معاملتها، مشيرًا إلى أن قوامة الرجل تعنى المسئولية والاحتواء وتكريم المرأة وصونها والحفاظ عليها والإحسان إليها وأن يجمع بينهما المودة والرحمة كما قال الله تعالى.

محافظ الدقهلية مفتي الجمهورية علماء الدين الإسلامي احتفالات الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تقر حزمة اجتماعية في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-2-2025

الأرصاد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الجرحير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

كلية التربية الفنية حلوان تستعد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

الطقس في مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. هذه أماكن سقوط الأمطار

صورة ارشيفية

افتتاح فعاليات المؤتمر الخامس للمدارس الكاثوليكية الفرانكفونية بالشرق الأوسط

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

وائل عبد العزيز

مش هكمل كتير.. منشور مخيف من شقيق ياسمين عبد العزيز

شيرين

تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد