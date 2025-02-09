سرق عملات أجنبية ومشغولات ذهبية.. سائق يواجه عقوبة الحبس مع الشغل بالزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الزيتون ، اثر قيامة بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم .



وتم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبة السرقة في القانون



نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.