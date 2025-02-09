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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسمة بوسيل تحسم الجدل حول عودتها إلى تامر حسني

بسمه بوسيل
بسمه بوسيل
شروق سلامة

تحدّثت الفنانة بسمة بوسيل عن موقفها من العودة لطليقها الفنان تامر حسني، مؤكدة أن الطلاق في الزمن الحالي يجعل العودة مستحيلة.

وخلال لقائها في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس، أوضحت بسمة رأيها في مسألة الطلاق قائلة: “الطلاق بُعد كبير، إنك تذوق طعم أنك تعيش لوحدك. أنا أنصح أصدقائي اللي عايزين يطلقوا بسبب المشاكل، انفصلوا، وإذا وجدتم الراحة في الانفصال، تطلقوا.”

وأضافت: “في الزمن اللي إحنا فيه، الطلاق مفيهوش رجوع، والكلام ده انساه، دلوقتي اللي بيطلق مش بيرجع، بيبقى في بعد كبير وبيصبحوا غرباء عن بعض.”

أما عن إمكانية عودتها إلى تامر حسني، فقالت بسمة بوسيل بوضوح: “الرجوع له بوادر، وأنا ما شفتهاش، لما يكون في رجوع، بيكون في مشاعر بين الاتنين وما بيكونوش بعيد عن بعض، لكن لما اتنين بيتطلقوا وهما عايزين يرجعوا، بيكون عندهم طريقة للطلاق تبقي فيها خيوط للرجعة.”

وتابعت: “أنا وتامر مش بنفكر نرجع لبعض، والكلام اللي بيتقال على الإنترنت مش عارفة مين اللي بيطلعه، لكن، زي ما قال تامر، في ناس بتحاول تصلح بينا، بيتكلموا بشكل طبيعي ومش فاهمين طبيعة العلاقة بيننا.”

بسمة بوسيل وتامر حسني

وقال تامر حسني مؤخرا عن امكانية عودته لـ بسمة بوسيل وقال: ولو في أي تردد كلام عن محاولات رجوعي لبسمة فا هي مش إشاعات وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا.

حفلات تامر حسني

وحرص الفنان تامر حسني، على نفي إقامة حفل غنائي في دولة الأردن، محذرًا من النصب باسمه.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: الفنان تامر حسني لا يوجد لديه أي تعاقدات أو حفلات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025، وأن أي ترويج لأي حفلات، يجب أن يكون فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسميَّة الخاصة بالفنان.

بسمة تطرح أغنية قادرين با حب 

وطرحت بسمة مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان “قادرين يا حب” عبر صفحتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان عمر صفا وتوزيع سامر أبو طالب، وتولى هندسة الصوت مصطفى رؤوف.

استطاعت الأغنية جذب عدد كبير من الجمهور، حيث أشاد الكثيرون بتجربتها المختلفة في الأغنية من حيث الكلمات والألحان، مما يعكس قدرتها على تقديم عمل مميز يلامس القلوب.

تامر حسني بسمة بوسيل بسمة بوسيل و تامر حسني

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