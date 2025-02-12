صحة الإسكندرية تؤكد التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة بمنشآتها

أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، أن الاعتماد الرسمي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لوحدة صحة "دنا القديمة" بمنطقة شرق الطبية، يعد خطوة رائدة نحو تطوير الخدمات الصحية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت ندا إن اعتماد وحدة " دنا القديمة " يمثل أول وحدة صحية معتمدة في الإسكندرية، وإن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تعاون وجهد وتناغم متواصل من جميع الادارات المعنية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية .

وأشارت الى أن هذا الاعتماد يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بتطبيق أعلى معايير الجودة في المنشآت الصحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي، كما يعد خطوة أساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى طبقاً للمعايير الوطنية المعتمدة عالمياً ، موجهة بضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد الفترة القادمة من أجل اعتماد المزيد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة دنا القديمة وجميع الادارات المعنية على المجهود المبذول والتعاون المثمر .

يذكر أن الاعتماد الرسمي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، يرتكز علي أساس الارتقاء بالخدمات الصحية بادارات الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والصيدلة والمعامل والتمريض والرعاية الحرجة والعاجلة ومركز المعلومات وطب الأسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والعلاج الطبيعي والتطعيمات والأمراض المتوطنة والتدريب والهندسة والحوكمة والثقافة الصحية والموارد البشرية و الشئون المالية و الادارية.