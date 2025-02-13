أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة



يعتبر التجميد من أفضل طرق حفظ الخبز من الإصابة بالعفن، لأنه قد يفسد خلال أيام عند الاحتفاظ به خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة، أما التجميد يساعد على الاحتفاظ به لفترة أطول، ويمكنك إذابة الكمية المناسبة لك في كل مرة، والاحتفاظ بالكمية المتبقية.



افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة..



-يجب أن يكون الخبز غير ساخن، ويترك حتى يبرد تماما.

-قم بلف الخبز جيداً بورق الفويل (الألومنيوم) أو ورق تغليف بلاستيك.

-قم بوضع الخبز الملفوف في كيس محكم الغلق.

-ضع الخبر المُغلف في الفريزر.



يمكنك الاحتفاظ بالخبز لمدة 3 إلى 6 شهور في الفريزر، ولكن بعد هذه الفترة قد يفقد بعض من خصائصه التي تتعلق بالطعم أو الرائحة.



كيف يمكن إعادة تسخين الخبز المجمد؟

يمكنك إذابة الخبز بوضعه خارج الثلاج من ساعة إلى 3 ساعات، أو وضعه في الثلاجة طوال الليل، وبعد الذوبان يمكنك وضعه في الفرن لمدة 5 إلى 10 دقائق عند درجة حرارة مئوية 175 ليصبح ساخن وجاهز للأكل.