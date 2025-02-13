قدمت الشيف هدى العاصى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير صوص الفراولة اللذيذ يعتبر إضافة رائعة لعدة أطباق مثل آيس كريم، كيك، بان كيك، وافل، وغيرها.

إليك طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ:

المكونات..

- 2 كوب فراولة طازجة أو مجمدة

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء

- 2 ملعقة طعام عصير ليمون

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير..

1. اغسل الفراولة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.

2. ضع الفراولة، السكر، الماء، عصير الليمون في وعاء على نار متوسطة.

3. اخلط المكونات جيدًا حتى يذوب السكر.

4. اترك الخليط على النار لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه غامقًا.

5. أزل الوعاء من على النار واضف الفانيليا (إذا رغبت).

6. اترك الصوص يبرد قبل استخدامها.

نصائح..

- استخدم فراولة طازجة للحصول على أفضل النتائج.

- يمكنك زيادة أو تقليل كمية السكر حسب الرغبة.

- يمكنك إضافة القليل من الزبدة أو الكريمة للحصول على صوص أكثر غنىً.

- يمكنك تخزين الصوص في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

استخدامات صوص الفراولة..

- آيس كريم

- كيك

- بان كيك

- وافل

- كريمة الفراولة

- مشروبات الفراولة

- توبينغ للفطائر والكيك.