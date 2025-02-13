قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو
هل يجب صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته؟ .. دار الإفتاء تجيب
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
أمور تمنع مغفرة الله ليلة النصف من شعبان.. داعية يكشف عنها
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس
بسبب جردل الغسيل.. تطورات مثيرة في مصرع رضيعة أبو النمرس
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق
تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
رنا عصمت

قدمت الشيف هدى العاصى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير صوص الفراولة اللذيذ يعتبر إضافة رائعة لعدة أطباق مثل آيس كريم، كيك، بان كيك، وافل، وغيرها.

 إليك طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ:

المكونات..

- 2 كوب فراولة طازجة أو مجمدة

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء

- 2 ملعقة طعام عصير ليمون

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير..

1. اغسل الفراولة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.

2. ضع الفراولة، السكر، الماء، عصير الليمون في وعاء على نار متوسطة.

3. اخلط المكونات جيدًا حتى يذوب السكر.

4. اترك الخليط على النار لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه غامقًا.

5. أزل الوعاء من على النار واضف الفانيليا (إذا رغبت).

6. اترك الصوص يبرد قبل استخدامها.

نصائح..

- استخدم فراولة طازجة للحصول على أفضل النتائج.

- يمكنك زيادة أو تقليل كمية السكر حسب الرغبة.

- يمكنك إضافة القليل من الزبدة أو الكريمة للحصول على صوص أكثر غنىً.

- يمكنك تخزين الصوص في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

استخدامات صوص الفراولة..

- آيس كريم

- كيك

- بان كيك

- وافل

- كريمة الفراولة

- مشروبات الفراولة

- توبينغ للفطائر والكيك.

طريقة عمل صوص الفراولة صوص الفراولة طريقة عمل صوص الفراولة الذيذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

أرشيفية

بعد خطة ترامب المرفوضة دوليًا.. هذا سعر الدولار الآن

د. علي جمعة

6 أشخاص محرومون من رحمة الله في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025

خلال الحفل

اختتام مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

بالصور

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة

أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

اخلط حب الرشاد مع الحليب واكتشف فوائده

حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب

درة تثير الجدل بإطلالة غريبة |شاهد

.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد