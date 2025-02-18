الصحة توضح الطرق الصحيحة لتغذية المراهقين

كشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة عن تعريف المراهقة، و العادات الخاطئة فى تغذية المراهقين ، ومضاعفات سوء التغذية لديهم .

تعريف المراهقة :

المراهقة هي مرحلة نمو بدني سريع وتحدث فى البنات فى الفترة ما بين 10-18 سنة والأولاد من 11-19 سنة حيث يتعرضون لتغيرات جسدية وفسيولوجية ونفسية وسلوكية.

تعتبر مرحلة المراهقة من أكثر المراحل التى يحدث فيها نمو جسدى وعقلى. فلابد من الاهتمام بالتغذية فى هذه المرحلة من حيث النوعية والكمية حيث لا يحدث خلل فى النمو.

من المتوقع أن يكون متوسط معدل النمو فى هذه الفترة حوالى:

الوزن : بين (20-26) كجم

الطول : بين (23-25 ) سم

الدهون : بالجسم تزداد بنسبة من (18 -28% )

ما هى العادات الخاطئة فى تغذية المراهقين ؟؟

الإكثار من تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات والأملاح.

الإكثار من تناول المشروبات الغازية والحلويات.

عدم تناول بعض الوجبات الأساسية فى المنزل خاصة وجبة الإفطار.

مضاعفات سوء التغذية لدى المراهقين

1-السمنة بسبب عدم ممارسة الرياضة و الإكثار من تناول الأطعمة العالية السعرات مثل الوجبات السريعة المليئة بالدهون كالهمبرجر والبطاطس المقلية والحلويات والمشروبات الغازية

2-النحافة بسبب عدم تناول الاحتياجات الغذائية الضرورية للنمو فى هذه الفترة.

3-أنيميا نقص الحديد بسبب قلة تناول الأغذية الغنية بالحديد واتباع عادات غذائية خاطئة مثل شرب المشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين مثل الشاى، القهوة، المشروبات الغازيةمثل ( البيبسىوالكوكاكولا .....الخ )، بالإضافة إلى الشيكولاتة بكمياتبعد الأكل وأيضاً بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية.

4-هشاشة العظام نتيجةعدم ممارسة الرياضةو الإكثار من تناول المشروبات الغازية والشاى والقهوة ونقص تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالألبان ومنتجاتها.

5-زيادة نسبة الكوليسترول بالدم بسبب الإكثار من تناول الأطعمة المليئة بالدهون(الوجبات السريعة ).

6- تسوس الأسنان نتيجة الإكثار من تناول الحلويات خاصة بين الوجبات وعدم الاهتمام بتنظيفها والعناية بمتابعة عند طبيب الاسنان.

7-الاضطرابات النفسية التى تؤدى إلى الامتناع عن الطعام أو تناوله بشراهة خوفاً من النحافة أو السمنة (فقد الشهية العصبى أو النهم العصبى).

8-ضعف مناعة الجسم نتيجة عدم تناول الخضروات والفاكهة الطازجة يودى الى نقص الفيتامينات.

9-تأخر ظهور علامات البلوغ.

الاحتياجات الغذائية للمراهقين

- تزداد المتطلبات الغذائية للمراهقين فيحتاجون إلى كمية أكبر من الطعام المتوازن لدعم النمو خلال هذه الفترة وتزداد الاحتياجات من أطعمة الطاقة بجانب ازدياد الحاجة إلى بعض المغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، فيتامين أ.د،ب6،ج وحمض الفوليك وأيضاً تزداد الحاجة إلى الألياف الغذائية.

- ولابد من تناول الغذاء المتوازن المتكامل فى كل وجبة من مجموعات الطعام الستة بالاستعانة بالهرم الغذائي مع ممارسة الرياضة يومياً بانتظام وبجدية.

معلومات تهمك :

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب المركب وفيتامين أ هو المسئول عن الاحتفاظ بنضارة البشرة وقوة البصر ولمعان العينين.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب2 و الزنك يجعلك تتمتعين بحيويه وطول وقوة الشعر والأظافر .

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم وممارسة الرياضة بانتظام.يجعلك تتمتعين ببنية سليمة واسنان قوية لامعة .

ممارسة الرياضة البدنية يوميا والإكثار من الخضروات والفاكهةوالبعد عن الأطعمة المليئة بالدهون والمشروبات الغازية يجعل الجسم اكثر رشاقة .

ولكى تتمتع المراهقة بصحة جيدة بعد الزواج وإنجاب أطفال أصحاء لابد من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مع الطعام المتوازن المتنوع من الآن.

للحصول على العناصر الغذائية بكيات تكفى احتياج الجسم عليك تناول الأطعمة الآتية : الخضروات الطازجة: خاصة الورقية الداكنة الخضرة بأى كمية .

الفاكهة الطازجة.

الخبز البلدي والبقوليات والقمح والحبوب .

الألبانخالية الدسم و منتجاتها .

اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بكميات معتدلة .