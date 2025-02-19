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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
ولاء خنيزي

تتابع العديد من الأسر المصرية النشرة اليومية لبورصة الدواجن والبيض، وذلك لمعرفة أحدث الأسعار التي وصلت إليها حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم منهم، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025.

أسعار الدواجن

  • انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بمعدل 3 جنيهات للكيلو الواحد، لتتراوح سعرها بين 93 جنيهًا إلى 94 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم عرضها في الأسواق وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 103 جنيهات إلى 104 جنيهات.
  • تراوحت أسعار الفراخ الساسو  بين 100 جنيهًا إلى 101 جنيه للكيلو في المزرعة، لتباع إلى الجمهور في المحلات والأسواق المختلفة بسعر يتراوح بين 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.
  • استقرت  أسعار الفراخ البلدي  عند سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • استقرت أيضاً الفراخ الأمهات عند سعر 68 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار البط

  • تراوح سعر لحم البط البلدي بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • البط الفرنساوي فسجل سعر يتراوح بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • البط المسكوفي فتراوح سعره بين 94 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو
  • البط البغالي سجل سعر يتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

  • تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 52 جنيهًا إلى 59.5 جنيهًا.
  • سجل لكتكوت الأبيض قطعان سعر يتراوح بين 40 جنيهًا إلى 40.5 جنيهًا.
  • استقر الكتكوت الساسو عند سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • استقر أيضاً الكتكوت الساسو بيور عند سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت البلدي الحر سعر يتراوح بين 6.5 جنيهات إلى 7 جنيهًات.

أسعار الرومي

  •  سجل اللحم الرومي الأبيض سعر يتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو.
  •  تراوح سعر اللحم الرومي الأسمر بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للكيلو. 

أسعار البيض

  •  استقر سعر كرتونة البيض (الأحمر)   بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا في المزرعة.
  • تراوح سعر كرتونة البيض (الأبيض)  بين 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا في المزرعة.
  • سجلت كرتونة البيض (البلدي) سعر يتراوح  بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا. 
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