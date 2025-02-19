البورصة المصرية تختتم تداولات الأربعاء بأرباح 7 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الأربعاء على أداء إيجابي لمعظم مؤشراتها الرئيسية، مدعومةً بمشتريات المستثمرين الأجانب، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب قدرها 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.260 تريليون جنيه، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار جنيه.

حققت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% مغلقاً عند 30875 نقطة

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند 38316 نقطة

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% منهياً الجلسة عند 13581 نقطة

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% مغلقاً عند 11824 نقطة

حقق مؤشر الشريعة الإسلامية نمواً بنسبة 0.41% ليصل إلى 3203 نقطة

في المقابل، سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.05% مغلقاً عند 8587 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم عدة شركات، قيادية.