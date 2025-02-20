أهالي شبرا"قفلوا الشارع"| ازدحام شديد حول محمد رمضان بعد مسابقته الأخيرة

شهدت منطقة شبرا حالة من التكدس المروري والازدحام الجماهيري الكبير، وذلك عقب وصول الفنان محمد رمضان لتسليم الجائزة للفائز في مسابقته الأخيرة. الحشود الهائلة التي تجمعت حوله أدت إلى إغلاق الشارع بالكامل، وسط محاولات الأمن لضبط الموقف.

لحظة وصول محمد رمضان إلى شبرا

وصل الفنان محمد رمضان إلى شبرا وسط استقبال جماهيري غير مسبوق، حيث تدفق المئات من محبيه إلى المكان لرؤيته والتقاط الصور معه. وتسبب هذا التجمع الكبير في حالة من الفوضى، مما دفع رجال الأمن للتدخل لحمايته، واضطر رمضان إلى دخول أحد المحال التجارية، حيث تم إغلاق الباب عليه لتجنب التدافع.

وتفاقمت الأوضاع مع ازدياد الزحام، إذ فقدت إحدى السيدات طفلتها وسط الحشود، الأمر الذي دفع رمضان لمساعدتها في العثور عليها، وهو ما زاد من اهتمام المتابعين وتعاطفهم مع الموقف. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، حيث انتقد البعض هذا التجمع الحاشد وتأثيره على حركة المرور وأمان المواطنين.

تفاصيل مسابقة "مدفع رمضان"

المسابقة التي جاءت وراء هذا الحدث الكبير كانت جزءًا من الحملة الترويجية لبرنامج محمد رمضان الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025. وكان رمضان قد أعلن عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن المسابقة، قائلاً: "قدامك 24 ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح.. هاجيلك بمفاجأة واشرب الشاي معاك قدام بيتك وسط منطقتك متنساش تكتب انت ساكن فين؟!"

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع التحدي، ما أدى إلى زيادة الحماس والتشويق للبرنامج الذي يبدو أنه سيحمل مفاجآت عديدة.

محمد رمضان وبرنامجه الجديد في رمضان 2025

برنامج "مدفع رمضان" الذي يخوض به محمد رمضان أولى تجاربه في عالم البرامج التلفزيونية سيكون مكونًا من 30 حلقة، حيث يزور خلالها جميع محافظات مصر متنكرًا في شخصيات مختلفة، مثل سائق توكتوك ومدرس وغيرهما. وقد أثارت هذه الفكرة اهتمام الجمهور، خاصة بعد الكشف عن بعض اللقطات من كواليس البرنامج، مما زاد من الترقب لمعرفة تفاصيله.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل أكثر من مرة حول مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل، إذ تأخر في الإعلان عن مشاريعه، قبل أن يفاجئ الجمهور بالكشف عن "مدفع رمضان"، في خطوة غير متوقعة تمثل تجربة جديدة بالنسبة له.

تسبب ظهور محمد رمضان في شبرا مصر في حالة من التزاحم الجماهيري الكبير، مما أدى إلى إغلاق الشارع وسط انتقادات ومخاوف من تأثير هذه الحشود على السلامة العامة. وفي الوقت ذاته، تواصل مسابقة "مدفع رمضان" جذب اهتمام الجمهور، مما يعكس شعبية النجم ونجاح حملته الترويجية لبرنامجه الجديد. ومع اقتراب شهر رمضان، يبقى السؤال: هل سيحقق "مدفع رمضان" نفس النجاح الجماهيري الذي تحققه أعمال محمد رمضان الدرامية؟